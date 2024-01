Lumière nordique Opéra de Lille Lille, mercredi 7 février 2024.

Lumière nordique Échappée vers de lumineuses contrées nordiques, en compagnie de la soprano suédoise Johanna Wallroth et du pianiste Simon Lepper Mercredi 7 février, 18h00 Opéra de Lille

Alors que Soraya Mafi se prépare à l’imminence d’un heureux évènement, le récital « L’appel de l’Orient » initialement prévu se mue en échappée vers de lumineuses contrées nordiques, en compagnie de la soprano suédoise Johanna Wallroth et du pianiste Simon Lepper.

Nouveau programme : Lumière nordique

Mélodies de Lili Boulanger, Nadia Boulanger et Raoul Pugno, Alban Berg, Wilhelm Stenhammar, Ture Rangström, Jean Sibelius

Propulsée sur la scène internationale après avoir remporté le prestigieux concours Mirjam Helin à Helsinki en 2019, lauréate du programme BBC Radio 3 New Generation Artist, la jeune soprano suédoise Johanna Wallroth fera notamment ses débuts au Festival de Glyndebourne dès l’été prochain en interprétant Cléopâtre dans le Giulio Cesare de Händel mis en scène par David McVicar.

Avec la complicité du grand pianiste Simon Lepper, elle nous entraîne vers le génie mélodique et la poésie des grands espaces propres aux pays nordiques. Partant des Heures claires de Nadia Boulanger et Raoul Pugno, passant par les lieder de jeunesse d’Alban Berg, le duo fait escale à Stockholm dans la douce lumière de mélodies postromantiques signées Wilhelm Stenhammar et Ture Rangström. De véritables raretés, avant une dernière échappée dans la Finlande suédophone de l’incontournable Sibelius.

Programme

Lili Boulanger (1893-1918)

Vous m’avez regardé avec toute votre âme

Nadia Boulanger (1887-1979) et Raoul Pugno (1852-1914)

Les Heures claires :

« Le ciel en nuit s’est déplié »

« C’était en juin »

« Que tes yeux clairs, tes yeux d’été »

« S’il arrive jamais »

Alban Berg (1885-1935)

Sieben frühe Lieder (Sept lieder de jeunesse) :

« Nacht » (Nuit)

« Schilflied » (Chant du roseau)

« Die Nachtigall » (Le Rossignol)

« Traumgekrönt » (Couronné de rêve)

« Im Zimmer » (Dans la chambre)

« Liebesode » (Ode à l’amour)

« Sommertage » (Jours d’été)

Wilhelm Stenhammar (1871-1927)

I skogen (Dans la forêt)

Flickan knyter i Johannenatten (Pendant la nuit de la Saint-Jean)

Flickan kom ifrån sin älsklings möte (La fille revint d’un rendez-vous avec son amoureux)

Ture Rangström (1884-1947)

Bön till natten (Prière à la nuit)

Flickan under nymånen (La Fille sous la nouvelle lune)

Hennes ord (Ses mots) :

« Kärleken är en rosenlund » (L’amour est une roseraie)

« Jag hörde din röst » (J’ai entendu ta voix)

« Jag fryser om dina händer » (Mes mains sont froides)

Jean Sibelius (1865-1957)

En slända (Une libellule)

Var det en dröm? (Était-ce un rêve ?)

Distribution

Johanna Wallroth soprano

Simon Lepper piano

