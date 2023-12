Belles éveillées – Les Concerts du Mercredi Opéra de Lille Lille, 31 janvier 2024, Lille.

Belles éveillées – Les Concerts du Mercredi Mercredi 31 janvier 2024, 18h00 Opéra de Lille De 5 à 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T19:00:00+01:00

« De quels liens se tisse le fil des histoires ? De l’Arabie des Mille et Une Nuits à la Russie de Rimski-Korsakov, en passant par le Paris de Lili Boulanger, file un même récit que reprend aujourd’hui la pianiste virtuose Mara Dobresco, entourée par Manon Galy et Kacper Nowak. Un programme qu’elle a voulu consacrer aux femmes, à leurs luttes, leurs victoires secrètes. Pour retrouver la voix de Shéhérazade, qui raconte des histoires pour sauver sa vie… De la même manière, les compositrices présentées dans ce programme racontent des histoires qui sont restées longtemps ‘endormies’ et qui trouvent aujourd’hui un chemin vers l’auditeur, prêt à les entendre et à les aimer. »

Programme

Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) (transcriptions de Fritz Kreisler)

Extraits de Shéhérazade (trio)

Danse orientale

Chanson arabe

Amy Beach (1867-1944)

Dreaming (piano)

Trois Pièces, op. 40

Ernest Bloch (1880-1949)

De la vie juive (violoncelle et piano)

Lili Boulanger (1893-1918)

Nocturne (piano, violon)

D’un soir triste (trio)

D’un matin de printemps (trio)

* Programme en miroir du projet Shéhérazade créé par l’Ensemble K – Simone Menezes www.ensemblek.com

Solistes de l’ensemble K

Mara Dobresco piano

Manon Galy violon

Kacper Nowak violoncelle

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille

