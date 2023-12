Umwelt Opéra de Lille Lille, 24 janvier 2024, Lille.

Umwelt 24 et 25 janvier 2024 Opéra de Lille De 5 à 24 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

Danse

Créé en 2004, Umwelt a retenti comme une déflagration. Après le très beckettien May B et une incandescente Cendrillon, le spectacle est devenu une pierre angulaire dans la carrière de Maguy Marin, figure incontournable et audacieuse de la danse française.

Qu’y voit-on ? Des gestes qui se répètent, se multiplient et se transforment, de lentes métamorphoses, des couples qui s’étreignent puis se séparent, des naissances, des casques guerriers ou des oreilles de lapin, comme autant de fantaisies dérisoires…

Que n’y voit-on pas ? Tout le hors-champs de la coulisse, qui se signale, se joue et se dérobe au regard, dans le souffle puissant d’un mouvement toujours renouvelé… « On propose un paysage », explique la chorégraphe. « Une sensation subjective du monde dans lequel on vit. On donne ainsi forme à ses joies, à ses rages, à ses incompréhensions. Et on propose le résultat à d’autres, en espérant qu’ils partageront notre perception. »

Créée en 2004 et reprise avec succès en 2013, la pièce a fait voir à nouveau toute son acuité dans un monde en proie à de nouvelles crises. La revoici, devenue un classique subversif de l’histoire de la danse, et prête une fois encore à stupéfier.

Distribution

Umwelt

Création 2004

Nouvelle production 2013

Maguy Marin conception

Denis Mariotte dispositif sonore, musique

Alexandre Béneteaud lumières

Nelly Geyres costumes

Emmanuel Robin technique vocale

Avec

Ulises Alvarez, Kostia Chaix, Kaïs Chouibi, Daphné Koutsafti, Louise Mariotte, Lise Messina, Isabelle Missal, Paul Pedebidau, Ennio Sammarco Danse

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Alexis Jamet