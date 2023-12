Tous les temps de la viole – Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille, 24 janvier 2024, Lille.

Beaucoup l’ont découverte grâce à Tous les matins du monde et ont succombé à son timbre grave, à sa douceur profonde. Mais si elle a connu son âge d’or aux XVIe et XVIIe siècle, la viole de gambe ne doit pas être reléguée au magasin des antiquités. Violistes fidèles du Concert d’Astrée, Atsushi Sakai et Marion Martineau ont conçu un concert pour la mettre en valeur. Des pièces emblématiques y dialoguent avec deux créations contemporaines, qui révèlent les possibilités inexplorées de l’instrument – un duo conçu par Atsushi Sakaï lui-même, proche de Bernard Cavanna et de George Benjamin, et des Désirs non partagés, composés par Bernard de Vienne « dans l’esprit d’un XVIIe siècle revisité et revivifié ».

Programme

Jean de Sainte Colombe (c.1640-c.1700)

Le Tendre

Bernard de Vienne (1957- )

Les Désirs non partagés (2021)

Captain Tobias Hume (1569-1645)

Sweet Ayre

Atsushi Sakaï (1975- )

Nouvelle pièce pour deux basses de viole, création, 2024

Christoph Schaffrath (1709-1763)

Duetto en ré mineur

Distribution

Solistes du Concert d’Astrée

Marion Martineau, Atsushi Sakaï violes

