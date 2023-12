Dracula ou la musique troue le ciel Opéra de Lille Lille, 19 janvier 2024, Lille.

Dracula ou la musique troue le ciel 19 et 20 janvier 2024 Opéra de Lille De 5 à 24 €

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:30:00+01:00

Concert

Radical dans sa soif de sons et de musiques, Pierre Henry (1927-2017) aura été un pionnier des musiques électroniques mais aussi de la délicieuse morsure des œuvres, ouvrant la voie à la popularisation du sampling, du remix, de l’extended mix. Célèbre pour sa Messe pour le temps présent, on lui doit également entre autres une Dixième Symphonie de (presque) Beethoven, ou encore un Concerto sans orchestre, traversée des Cercles de l’Enfer de Dante en compagnie de Franz Liszt.

Dans Dracula ou la musique troue le ciel, c’est la Tétralogie de Wagner qu’il métamorphose, transformant la montagne wagnérienne en un « film sans images » des plus charnels, une fresque monumentale en huit épisodes, fusionnant extraits d’enregistrements d’opéra et musique électronique. Et puisque Dracula ne saurait se passer de sang neuf, c’est la frétillante bande du Balcon qui est aux commandes de cette version pour ensemble instrumental et électronique, où la musique de Wagner est orchestrée et spatialisée par Othman Louati et Augustin Muller, réaffirmant le lien très fort avec la sonorisation, que Le Balcon a placée dès sa naissance au cœur de son geste artistique.

En prolongement à la musique de Pierre Henry, Le Balcon invite Jacques Auberger dit Jacques, actif dans la sphère de la musique électronique depuis les années 2010. Jacques compose en accumulant des sons produits par des objets du quotidien, en direct sur scène. Cette seconde partie rend ainsi hommage à Pierre Henry, père de la musique électronique et bruitiste.

La presse en parle :

« L’orchestre hors norme de Maxime Pascal se rit des codes du concert et chahute le répertoire. […] Et le résultat est saisissant de puissance et d’expressivité. »

Sébastien Porte, Télérama

« Un terrible orchestre sanguin dialogue avec des bandes-son électroniques pleines de mordant. »

Charles Arden, Olyrix

« Le résultat est proprement époustouflant. »

Frédéric Norac, Musicologie.org

Distribution

Dracula, ou la musique troue le ciel

Libre adaptation de l’œuvre de Pierre Henry (1927-2017)

pour orchestre sonorisé et orchestre de haut-parleurs

Écrit par Othman Louati et Augustin Muller

Créé en 2017 à Paris

Maxime Pascal direction musicale

Florent Derex projection sonore

Augustin Muller réalisation informatique musicale

Compagnie Le Balcon

Production Le Balcon

2de partie

Jacques

Vidéochose

En collaboration avec L’Aéronef

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Alexis Jamet