Liberté Cathédrale Opéra de Lille Lille, 14 décembre 2023, Lille.

Liberté Cathédrale 14 – 19 décembre Opéra de Lille de 5 € à 37 €

« Une église sans église, en extérieur, dans la ville, dans la forêt, dans un théâtre… » Sacrilège ? Pas du tout, assure Boris Charmatz, qui rappelle qu’église vient avant tout du grec ekklêsia, qu’on traduit par assemblée…

« Du coup ça ne me paraît pas complètement absurde de concevoir une église pensée comme assemblée, rassemblement de corps. » Sortir des églises, des chapelles, mais aussi des habitudes scéniques et artistiques, c’est depuis de longues années la prédilection du chorégraphe, qu’il s’agisse de transformer le Centre chorégraphique de Rennes en Musée de la danse, de disséminer des danseurs dans tout l’Opéra de Lille, ou d’investir l’espace urbain avec 150 interprètes amateurs…

Depuis août 2022, le voici à la tête de l’une des plus prestigieuses institutions de la danse contemporaine : le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Pour la trentaine de danseurs de la troupe et quelques invités, il a imaginé un nouveau spectacle hors norme qui trouvera à Lille un dancefloor des plus chics : un parquet dressé de la salle à la scène, pour fêter le centenaire de l’Opéra…

Partant de sa double fascination pour l’orgue et pour les volées de cloches, il invite à un spectacle happening où le public entoure la scène, au plus près des danseurs. Et se rassemble pour les voir célébrer l’amour : « Je crois que j’ai fait ce projet pour l’amour, suggère-t-il. L’amour comme ouverture absolue, comme lieu symbolique de traversée des corps et des vies. »

Distribution

Liberté Cathédrale

Créé le 8 septembre 2023

à l’église du Mariendom de Neviges à Wuppertal

Boris Charmatz chorégraphie

Magali Caillet Gajan assistante chorégraphique

Jean-Baptiste Monnot organiste

Yves Godin lumières

Florence Samain costumes

Ludwig van Beethoven, Olivier Renouf, Phill Niblock, improvisations à l’orgue matériaux sonores

Dalila Khatir travail vocal

Avec

L’ensemble du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch + [terrain] et des invités (*) Régis Badel*, Emma Barrowman, Dean Biosca, Naomi Brito, Emily Castelli, Ashley Chen*, Maria Giovanna Delle Donne, Taylor Drury, Çağdaş Ermiş, Julien Ferranti*, Julien Gallée Ferré*, Letizia Galloni, Tatiana Julien*, Milan Nowoitnick Kampfer, Simon Le Borgne, Reginald Lefebvre, Johanna Elisa Lemke*, Alexander López Guerra, Nicholas Losada, Julian Stierle, Michael Strecker, Christopher Tandy, Tsai-Wei Tien, Aida Vainieri, Solène Wachter*, Frank Willens

Production Tanztheater Wuppertal Pina Bausch + Terrain Boris Charmatz

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch et Terrain construisent ensemble un projet artistique franco-allemand, sous la direction de Boris Charmatz.

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

