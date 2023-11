Big Bang Happy Days des enfants Opéra de Lille Lille, 25 novembre 2023, Lille.

On a beau avoir 100 ans, on a quand même envie d’une fête à tout casser pour son anniversaire. C’est pourquoi l’Opéra de Lille convie les enfants (et leurs parents) à une célébration mémorable. On pourra faire ce qui ne se fait jamais : danser sur un parquet de bal géant, dressé en plein parterre pour relier la scène et la Grande salle.

David Rolland, spécialiste des chorégraphies participatives et auteur d’une joyeuse Happy Manif en 2019-20, il a imaginé un « bal des enfants » d’anthologie… Également au menu des réjouissances : un jeu de piste, des surprises sonores, des bizarreries cachées dans les loges de l’Opéra… et des spectacles.

Qui a dit que 100 ans était l’âge de la sagesse ?

Programme détaillé

