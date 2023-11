La nature enchantée : les enjeux écologiques du théâtre lyrique Opéra de Lille Lille, 21 novembre 2023, Lille.

La nature enchantée : les enjeux

écologiques du théâtre lyrique Mardi 21 novembre, 14h00 Opéra de Lille Entrée libre

Opéra et écologie : un improbable duo ? Comment concilier le faste et la prodigalité de

cet art total qu’est le théâtre lyrique… avec l’urgence écologique ? À l’heure où la nature

n’est plus un décor, il devient nécessaire de repenser la place de l’opéra dans la cité. Et

si la réconciliation entre le spectacle et le vivant a bien sûr une dimension matérielle,

elle se joue aussi sur le plan symbolique : comment se réapproprier des oeuvres qui ont

pu (parfois) contribuer à construire une image de la nature illusoire, et destructrice ?

Comment élaborer de nouveaux récits, pour l’opéra de demain ?

Opéra de Lille Place du Théâtre – Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T16:30:00+01:00

Nature Musique

© Thomas Chéné