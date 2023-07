Don Giovanni Opéra de Lille Lille, 5 octobre 2023, Lille.

Don Giovanni 5 – 15 octobre Opéra de Lille De 5 € à 75 €

Opéra

Séducteur, suborneur, sans scrupules, sauvage, sourd aux lamentations des femmes abandonnées, aux menaces de leurs pères outragés comme à celles du ciel, Don Juan le libertin n’écoute que ses plaisirs. Mais la destinée veille, et la vengeance de ses victimes attend son heure…

Qu’est-ce que le mythe de Don Juan a encore à nous dire aujourd’hui ? Pour le metteur en scène flamand Guy Cassiers, le tourbillon des amours incessantes, l’étourdissement des séductions, la pâmoison des ingénues et l’entrain des marivaudages se nourrissent aussi d’un soupçon de violence – tant physique que symbolique, politique et sociale… Mais que la fête commence !

Après avoir ressuscité avec brio le Xerse de Lully et l’Indian Queen de Purcell à Lille, Guy Cassiers s’intéresse aujourd’hui à l’immortel séducteur, et traque les conflits que dissimule son masque de liberté sensuelle. Il a choisi d’en faire la figure d’un monde en déclin, à mi chemin entre la crudité d’un abattoir et le faste d’un palais éblouissant… Contrastes en miroir, puisque le chef d’œuvre de Mozart et Da Ponte conjugue les sentiments les plus extrêmes avec le plus gracieux raffinement musical…

Déjà complice de Guy Cassiers en 2015 et 2019, Emmanuelle Haïm retrouve ici une œuvre où sa passion mozartienne et la singularité des timbres du Concert d’Astrée font merveille. Après les souvenirs incandescents laissés à Lille par ses Noces de Figaro et un mémorable Così fan tutte, voici pour le centenaire de l’Opéra ce sommet de l’opéra mozartien – et de l’opéra tout court ! –, un monument léger à la vitalité légendaire.

Distribution

Don Giovanni

ou Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni

Dramma giocoso en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Livret de Lorenzo Da Ponte

Créé en 1787 à Prague

Emmanuelle Haïm direction musicale

Guy Cassiers mise en scène

Tim Van Steenbergen scénographie et costumes

Fabiana Piccioli lumières

Clémence Bezat collaboration à la scénographie

Annamaria Rizza collaboration aux costumes

Frederik Jassogne vidéo

Erwin Jans dramaturge

Simon Proust assistant à la direction musicale

Benoît De Leersnyder assistant mise en scène

Benoît Hartoin, Philippe Grisvard chefs de chant

Louis Gal chef de chœur

Avec

Jarrett Ott Don Giovanni

James Platt Le Commandeur

Emőke Baráth Donna Anna

Eric Ferring Don Ottavio

Chiara Skerath Donna Elvira

Vladyslav Buialskyi Leporello

Sergio Villegas Galvain Masetto

Marie Lys Zerline

Chœur de l’Opéra de Lille

Le Concert d’Astrée

ensemble en résidence à l’Opéra de Lille

Nouvelle production Opéra de Lille

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France Théâtre lyrique d'intérêt national

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T19:30:00+02:00 – 2023-10-05T23:00:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:30:00+02:00

Alexis Jamet