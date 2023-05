Happy Day Tous à l’Opéra Opéra de Lille, 6 mai 2023, Lille.

Happy Day Tous à l’Opéra Samedi 6 mai, 12h30 Opéra de Lille entrée libre

Programme

Dans nos poches de rois

Cie Sandrine Anglade

Expérience-spectacle, enfants à partir de 6 ans

À 13h40, 15h30 et 17h

Au Studio / Durée 40 min

Billet gratuit

Merle noir, grenouille rousse, grive musicienne, cerf, grillon des bois… Guidés par un comédien-explorateur, munis de casques audios, laissez-vous immerger dans l’univers sonore de la nature. Le voyage débute sur un petit chemin de terre et vous mène au cœur de la forêt. Le comédien s’improvise alors chef de chœur : en psalmodiant des noms d’animaux, créez tous ensemble un grand orchestre de sons et de rythmes !

Sandrine Anglade Écriture et conception

Théo Cardoso Écriture sonore et musicale

Leslie Moquet Installation, costumes et scénographie

Clément Barthelet Comédie

Théo Cardoso Régie son

Georges Aperghis : La Construction du monde

Solo pour table percussive, tout public à partir de 7 ans

À 12h45, 14h30 et 17h45

Au Studio des chœurs / Durée 40 min

Billet gratuit

Faire presque tout avec presque rien. Dans cette création burlesque et mélancolique, un percussionniste-comédien ne dispose que d’une table – mais pas n’importe laquelle – pour exécuter l’œuvre du compositeur Georges Aperghis. À lui de trouver tous les moyens de produire des sons… Dans ce théâtre intime et léger, les gestes quotidiens deviennent expression artistique et révèlent le sel de l’ordinaire… en toute simplicité !

Georges Aperghis Composition

Richard Dubelski Percussions

Nina Bonardi Scénographie et régie générale

La Muse en Circuit Production déléguée

La Muse en Circuit, Musica Commande

Visite du plateau

Visites accompagnées

Départs réguliers dès 12h30 / Durée 15 min

Accès libre

Découvrez le décor conçu par Éric Ruff pour l’opéra Falstaff de Verdi, à l’affiche jusqu’au 24 mai !

Cie du Tire-Laine : la Fanfare du Gondwana

À 12h45, 16h30 et 18h

En déambulation sur le parvis et dans le bâtiment

Accès libre

Il existait un temps où tous les continents se touchaient, où les frontières n’existaient pas, où chacun pouvait aller et venir à sa guise : le temps du Gondwana ! Sa fanfare offre un voyage festif entre le ska jamaïcain, la cumbia colombienne, les musiques tziganes d’Europe de l’Est ou encore de la rumba congolaise…

Cédric Gilmant Soubassophone

Franck Coulibali Saxophone

Romain Rothenbush Trompette

Antoine Rivière Banjo

Marc-Antoine Moercant, Laurent Mollat Percussions

Les ateliers au Grand foyer

Atelier chant

Animé par Adélaïde Stroesser-Bernier, avec Jacques Schab au piano

À 15h45 et 17h15, durée 30 min

Tout public

Accès libre

Création de décors en pop-up

En continu dès 12h30

Tout public

Accès libre

Changement de saison !

Dans la Rotonde, en continu dès 12h30

Accès libre

Venez découvrir les spectacles et événements festifs au programme de la saison 2023-24 !

Visite de la Grande salle

Accès uniquement par le parterre, côté impair

En continu dès 12h30

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T12:30:00+02:00 – 2023-05-06T18:30:00+02:00

