Falstaff Opéra de Lille, 4 mai 2023, Lille.

Falstaff 4 – 24 mai Opéra de Lille de 5 à 72 €

Opéra

Voilà ce qui s’appelle finir en beauté…

En 1893, Verdi a 80 ans, il a écrit 27 opéras – avec un certain succès – et quitte à en composer un dernier, il voudrait que ce soit une comédie. Continuant, après Othello et Macbeth, son compagnonnage avec Shakespeare, il s’attache à la figure grotesque de Falstaff.

Ivrogne et malfrat, coureur de jupons et fauteur de troubles, gros, goinfre, mais capable des affections les plus franches et des chagrins les plus amers… Une figure éminemment bouffe, d’une popularité sans démenti, que Shakespeare convoqua dans plusieurs de ses pièces, jusqu’à lui donner la vedette dans _Les Joyeuses Commères de Windsor_…

« Falstaff est un glorieux jouisseur et, à la fois, il est d’une bonté constante. Dans l’horizon de la fiction, peu de géants sont des hommes de bien », expliquait l’acteur et réalisateur Orson Welles. C’est cette silhouette attachante, mélancolique autant que bouffonne, que, comme Welles avant lui, Denis Podalydès veut faire apparaître.

Un double crépuscule : celui du truculent chevalier et celui du compositeur, qui se joue de l’âge et de la maladie pour connaître un dernier triomphe.

Opéra Live : retransmission en direct et sur grand écran dans 25 lieux des Hauts-de-France le 16 mai.

Distribution

Falstaff

Comédie lyrique en trois actes de Giuseppe Verdi (1813-1901)

Livret d’Arrigo Boito

Créé en 1893

Antonello Allemandi direction musicale

Denis Podalydès mise en scène

Laurent Delvert collaborateur à la mise en scène

Éric Ruf décors

Christian Lacroix costumes

Bertrand Couderc lumières

Cécile Bon collaboration aux mouvement

Nicolas Chesneau chef de chant

Mathieu Romano chef de chœur

Avec

Tassis Christoyannis Falstaff

Gabrielle Philiponet Alice Ford

Julie Robard-Gendre Meg Page

Silvia Beltrami Mrs Quickly

Clara Guillon Nannetta

Gezim Myshketa Ford

Kevin Amiel Fenton

Luca Lombardo Dr Caius

Loïc Félix Bardolfo

Damien Pass Pistola

Laurent Podalydès, Léo Reynaud comédiens

Chœur de l’Opéra de Lille

Orchestre National de Lille

Nouvelle production de l’Opéra de Lille

Coproduction les Théâtres de la Ville de Luxembourg, théâtre de Caen

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T20:00:00+02:00 – 2023-05-04T23:00:00+02:00

2023-05-24T20:00:00+02:00 – 2023-05-24T23:00:00+02:00

Paul Rousteau