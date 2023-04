Visites-concerts à l’Opéra de Lille Opéra de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Visites-concerts à l’Opéra de Lille Opéra de Lille, 3 mai 2023, Lille. Visites-concerts à l’Opéra de Lille 3 mai – 14 juin, les mercredis Opéra de Lille Tarif unique : 13 € (visite + concert) Gratuité pour les enfants moins de 6 ans Tous les Lillois connaissent la façade sculpturale néo-classique de l’Opéra, inauguré en 1923. Mais que se cache-t-il derrière celle-ci ? Nous vous invitons à découvrir les coulisses de l’Opéra le temps d’une visite à deux voix, animée par un·e guide conférencier·ère et un membre de l’équipe de l’Opéra. La visite est ensuite suivie d’un concert. Cette opération est réalisée en partenariat avec l’Opéra de Lille. Les espaces disponibles à la visite sont dépendants de l’activité artistique de l’Opéra. Nous ne pouvons donc garantir l’accès à tous les espaces.

Visite menée par un guide de l’Office de Tourisme + une personne encadrante de l’Opéra Dates : mercredis 3, 17, 24 mai et 14 juin à 16h30

Durée : 2h30 Tarif unique : 13 € (Le tarif comprend la visite et le concert.)

Gratuité pour les enfants moins de 6 ans La visite pourra être annulée faute de participants en nombre suffisant. Réservation : au guichet de l’Office de Tourisme, palais Rihour, place Rihour ou par téléphone au +33 (0)359 579 400 Opéra de Lille Place du théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3.59.57.94.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T16:30:00+02:00 – 2023-05-03T19:00:00+02:00

2023-06-14T16:30:00+02:00 – 2023-06-14T19:00:00+02:00

