VIDEO MAPPING FESTIVAL #6 – OUVERTURE À LILLE Opéra de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

VIDEO MAPPING FESTIVAL #6 – OUVERTURE À LILLE Opéra de Lille, 7 avril 2023, Lille. VIDEO MAPPING FESTIVAL #6 – OUVERTURE À LILLE 7 et 8 avril Opéra de Lille Gratuit Video mapping monumentaux sur des bâtiments symboliques, mapping immersifs sur architectures d’intérieur, mapping sur objets, mapping interactif, micro mapping…

Le temps d’un week-end, le Video Mapping Festival propose de re-découvrir les différentes formes du mapping vidéo à travers un parcours inédit. Opéra de Lille > Porte de Roubaix > Tripostal (exposition peinture & video mapping) > Gare Lille Flandres > Parvis Saint-Maurice > Fresque rue de Béthune > Palais des Beaux-Arts > Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional) > Why Hotel > La Voix du Nord > Vieille Bourse (cour intérieure) INFOS PRATIQUES

Vendredi 7 et samedi 8 avril 2023

21h > 0h – Diffusion en boucle

Gratuit > Toutes les infos

> Événement Facebook • L’ensemble des mapping est en extérieur, en accès libre – à l’exception de l’exposition peinture & video mapping au Tripostal et du mapping immersif dans la Vieille Bourse (pas de réservation nécessaire).

• L’exposition Toiles de maîtres (peinture & video mapping) au Tripostal sera également visible samedi 8 (14h > 21h), dimanche 9 (14h > 19h), samedi 15 (14h > 21h) et dimanche 16 avril (14h > 19h). Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille et le Crédit Mutuel Nord Europe. Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos [{« link »: « https://videomappingfestival.com/parcours-lille-2023/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1169136070457570/1169136077124236 »}] Théâtre lyrique d’intérêt national Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T21:00:00+02:00 – 2023-04-07T23:58:00+02:00

2023-04-08T21:00:00+02:00 – 2023-04-08T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Opéra de Lille Lille

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

VIDEO MAPPING FESTIVAL #6 – OUVERTURE À LILLE Opéra de Lille 2023-04-07 was last modified: by VIDEO MAPPING FESTIVAL #6 – OUVERTURE À LILLE Opéra de Lille Opéra de Lille 7 avril 2023 lille Opéra de Lille Lille

Lille Nord