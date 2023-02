Descendant d’Afrique / Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Descendant d’Afrique / Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille, 29 mars 2023, Lille. Descendant d’Afrique / Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 29 mars, 18h00 Opéra de Lille

de 5 à 10 € Musique du Monde Dans le grand continent que forment les musiques iraniennes, qui connaissait celles de Boushehr, au sud du golfe persique ? Une ville portuaire et métissée, cosmopolite, et dont Saeid Shanbehzadeh compare volontiers les ruelles foisonnantes aux favelas de Rio. Musicologue, virtuose de la double clarinette en roseau (ney-djofti) mais aussi de la cornemuse (ney-anbân), il est depuis trente ans une figure des scènes internationales, portant l’héritage musical d’esclaves africains nés trois générations avant lui… Accompagné par son fils Naghib aux percussions, il délivre les enchantements hypnotiques des airs de fête, des réjouissances de la guérison, des complaintes amoureuses… Programme Musiques et chants du sud de l’Iran (province de Boushehr) Distribution Saied Shanbehzadeh ney-djofti, ney-anbân

Naghib Shanbehzadeh percussions En partenariat avec Attacafa dans le cadre du festival Le Temps d’une Lune #7 Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Nord 00 33 3 28 38 40 50 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T16:00:00+00:00 – 2023-03-29T17:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Ville Lille lieuville Opéra de Lille Lille Departement Nord

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Descendant d’Afrique / Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille 2023-03-29 was last modified: by Descendant d’Afrique / Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Opéra de Lille 29 mars 2023 lille Opéra de Lille Lille

Lille Nord