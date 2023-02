Neighbours Opéra de Lille, 28 mars 2023, Lille.

L’un est né en Albanie et a été formé à l’École Nationale de Ballet de Tirana, puis à Cannes chez Rosella Hightower, avant de rejoindre, en 2011, la compagnie de William Forsythe.

L’autre, d’origine kurde, a grandi en Allemagne, s’est initié au hip-hop en autodidacte – son incroyable flexibilité lui a valu le surnom de “RubberLegz” (jambes de caoutchouc). Aujourd’hui, à Los Angeles, il est devenu une figure aussi atypique que reconnue de la danse mais aussi des arts visuels, travaillant comme designer et comme photographe.

Réunis en 2018 par Forsythe dans le spectacle A Quiet Evening of Dance, ils ont décidé de pousser plus avant leur chemin commun, avec un duo qui explore leurs similitudes et leurs différences, leurs affinités, leurs inspirations, leurs géométries variables.

Un duo-trio, puisque les interprètes sont rejoints sur scène par le maître de musique balkanique et orientale Ruşan Filiztek. La pièce est placée sous l’égide du maître Forsythe, invité à porter un « regard extérieur » évidemment exigeant.

Un moment plein de rêverie et d’énergie pour célébrer voisins et voisinages, porte ouverte par Brigel Gjoka et Rauf “RubberLegz” Yasit sur la force et la complicité de deux danseurs virtuoses.

Distribution

Brigel Gjoka, Rauf “RubberLegz” Yasit chorégraphie et danse

Créé en collaboration avec William Forsythe

Ruşan Filiztek* composition et musique

Zeynep Kepekli lumières

Ryan Dawson Laight costumes

*Accords Croisés

