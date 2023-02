Face à Face / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

de 5 à 10 € Musique de chambre Qu’aurait bien pu penser Jean-Sébastien Bach de la musique de Steve Reich ? Comment s’établissent en musique les filiations et les descendances ? En confrontant l’œuvre du Kapellmeister de Leipzig et celles de son fils Wilhelm Friedemann avec des pièces écrites par des figures majeures de la création contemporaine, Marion Ralincourt et Anne-Cécile Cuniot entreprennent un audacieux voyage dans le temps et dans le répertoire de la flûte traversière. Fidèles au principe de leur prestigieux ensemble, les Siècles, elles interprèteront chacune des œuvres sur les instruments de l’époque de leur composition, pour mieux révéler la subtile déclinaison des timbres, des nuances, des tessitures… Programme Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784)

Sonate en duo en sol majeur Maurice Ohanna (1913-1992)

Satyres Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita en la mineur, BWV 1013 Steve Reich (né en 1936)

Nagoya Tōru Takemitsu (1930-1996)

Voice Wilhelm Friedemann Bach

Duetto en fa majeur, F. 57 Philippe Hurel (né en 1955)

Loops III Distribution Solistes des Siècles

Anne-Cécile Cuniot, Marion Ralincourt flûtes Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Nord 00 33 3 28 38 40 50 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

