Envolée lyrique / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille, 15 mars 2023, Lille.

Envolée lyrique / Les Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 15 mars, 18h00 Opéra de Lille

de 5 à 10 €

1h de pause musicale dans le Grand foyer de l’Opéra de Lille handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;hi;mi;vi;ii

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France

00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos Théâtre lyrique d’intérêt national

Récital

« Ce qui est formidable, c’est que plus je chante, plus j’ai envie de chanter. Plus je découvre des rôles, plus je souhaite en découvrir de nouveaux. Plus je fais ce métier, plus il me passionne », s’enthousiasme Gabrielle Philiponet.

Un appétit, mais aussi une voix et un tempérament qui ont permis à la jeune soprano d’incarner tour à tour Mimi et Fiordiligi, Donna Ana et Desdémone, ou encore d’aiguiser ses talents de comédie dans le répertoire de l’opérette.

Aux spectateurs de l’Opéra de Lille, qui la connaissent comme la Leila des Pêcheurs de perles et la découvriront bientôt en Alice dans Falstaff, elle réserve un récital d’une ampleur toute lyrique, où la mélodie s’envole vers l’aria d’opéra.

Distribution

Gabrielle Philiponet soprano

Varduhi Yeritsyan piano



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T18:00:00+01:00

2023-03-15T19:00:00+01:00

Laurent Moreau