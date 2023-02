Mystery Sonatas / for Rosa Opéra de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

de 5 à 23 € Danse Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une rose ? Qu’en dévoile l’éclosion, pétale après pétale ? S’appuyant sur les Mystery Sonatas d’Heinrich Biber, Anne Teresa De Keersmaeker trouve ici une nouvelle trame à ses motifs et ses géométries. Sur ce cycle baroque conçu pour accompagner la récitation du rosaire, De Keersmaeker construit une cérémonie moderne, où la rose-rosace (qui a donné son nom à sa compagnie) traverse de nouvelles métamorphoses au fil de ses incarnations chorégraphiques et plastiques. Avec cinq musiciens et sept danseurs sur scène se déploie toute la puissance d’un texte musical, où la ferveur narrative alterne avec l’invitation à la danse, avec la rose pour emblème. Une célébration de la beauté, mais aussi de la rébellion : « Pas de rose sans épines ! », prévient la chorégraphe, qui dédie sa création aux grandes résistantes que furent Rosa Bonheur, Rosa Luxemburg, Rosa Parks, Rosa Vergaelen… ou encore la jeune Rosa Reichel, activiste du climat emportée à 15 ans par les inondations de Wallonie en 2021. Distribution Mystery Sonatas / for Rosa (2022) Anne Teresa De Keersmaeker chorégraphie

Musique de Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704), Mystery Sonatas

Amandine Beyer direction musicale

Minna Tiikainen scénographie et lumières

Fauve Ryckebusch costumes Avec

Cintia Sebok, Mariana Miranda, Sophia Dinkel, Frank Gizycki, Jacob Storer, José Paulo dos Santos, Lav Crncevic, Mamadou Wagué, Rafa Galdino danseurs (en alternance)

Ensemble Gli Incogniti Production Rosas

Coproduction Concertgebouw Brugge, La Monnaie / De Munt,

Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, Théâtre de la Ville, Spoleto

