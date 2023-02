Pépé Chat Opéra de Lille, 9 mars 2023, Lille.

Pépé Chat 9 et 10 mars Opéra de Lille

de 5 à 23 €

Musique-théâtre

Déconseillé aux moins de 15 ans.

Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Les représentations seront suivies d’un échange avec l’équipe artistique

Issue du programme P.U.L.S. de Guy Cassiers, Lisaboa Houbrechts s’est fait connaître avec un retentissant Macbeth.

Avec Pépé Chat, premier volet d’une épopée sur trois générations, elle s’attaque à une sombre histoire familiale, celle d’un grand-père abusé par les prêtres et libéré par l’occupant nazi. De quoi perdre la foi…

« Pour amener cette chose la plus intime à une expression radicale, l’espace entre l’opéra et le théâtre est la forme parfaite », écrit Lisaboa Houbrechts, qui réunit sur scène acteurs et chanteurs, et ajoute à son récit La Passion selon saint Jean de Bach, qui trouve ici un nouvel éclairage : « Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, la lutte entre ceux qui défendent le roi des Juifs et ceux qui veulent le tuer prend une tout autre dimension. »

Conjuguant « l’exubérant, le visuel et le musical », elle propose un récit de l’intime mené de façon saisissante jusqu’à l’universel.

Distribution

Pépé Chat ; ou comment Dieu a disparu (2023)

Lisaboa Houbrechts texte et mise en scène

Pedro Beriso direction musicale et arrangements

Philippe Thuriot arrangements pour accordéon et ténor

Bert et Stijn Cools (granvat) composition et réalisation soundscape

Filip Peeters scénographie et marionnettes

Oumar Dicko costumes

Fabiana Piccioli lumières

Hildegard De Vuyst dramaturgie

Piet De Volder dramaturgie musicale

Avec

Stefaan Degand Pépé Chat

Elsie de Brauw Mémé Chat

Pieter Ampe Père Haagbraag, L’oncle

Eddie Dumont La petite-fille des petites-filles

Jules Dorné Pépé Chat enfant, Un punk

Driss Vandekerckhove Un écolier, Un punk

Ferre Vereecken Un écolier, Un punk

Wolf De Graeve Un Frère, Un nazi, Le père

Boule Mpanya L’Évangéliste

Zofia Hanna (mezzo-soprano) Un Frère, Un nazi, Un punk, La mère

Alberto Martínez (baryton-basse) Un Frère, Jésus, Maître Cremers

Elisa Soster (soprano) Un Frère, Un écolier, Un punk

Philippe Thuriot (ténor, accordéon, harmonica) Un Frère

Musique de Johann Sebastian Bach,

Passion selon saint Jean (extraits).

Enregistrement de l’Orchestre Opera Ballet Vlaanderen

Production laGeste

Coproduction Opera Ballet Vlaanderen, Toneelhuis, le phénix scène nationale de Valenciennes, pôle européen de création, MC93 – maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny, Opéra de Lille, Holland Festival

Avec le soutien de la Ville de Gand, des autorités flamandes et du Tax Shelter du gouvernement fédéral belge

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Nord 00 33 3 28 38 40 50

