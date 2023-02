Les bons plaisirs de Haydn / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille, 8 mars 2023, Lille.

Musique Baroque

Peut-être moins célèbres que les Trios de Londres dans le copieux répertoire de musique de chambre de Haydn, voici Six Divertimenti pour flûte violon et violoncelle qui n’ont rien à leur envier en inventivité, en simplicité complexe et en malice.

On y retrouve l’humour caractéristique du compositeur, son irrésistible entrain, et aussi son désir de pousser les thèmes et les bonnes idées dans leurs retranchements – ou, en ses propres termes : « observer ce qui provoque l’effet ou l’amoindrit et par suite, corriger, ajouter, retrancher, en un mot oser ».

Ce n’est donc pas un hasard si on reconnaît au passage dans ces Divertimenti quelques airs de son opéra Il Mondo della luna.

Distribution

Solistes du Concert d’Astrée

Jocelyn Daubigney flûte

Yukihiro Koike violon

Julien Hainsworth violoncelle



