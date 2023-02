G.R.O.O.V.E. Opéra de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

G.R.O.O.V.E. Opéra de Lille, 3 mars 2023, Lille. G.R.O.O.V.E. 3 et 4 mars Opéra de Lille

Tarif unique 19.5 €

Le Tout-Monde s’invite à l’Opéra handicap visuel,handicap intellectuel,handicap auditif,handicap moteur,handicap psychique vi;ii;hi;mi;pi Opéra de Lille Place du Théâtre Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France

00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos Théâtre lyrique d’intérêt national Danse création Opéra de Lille 2023 Bintou Dembélé est l’une des artistes majeures du mouvement hip-hop en France.

Elle collabore avec des artistes comme Denis Darzacq, Mohamed Bourouissa et Sophiatou Kossoko. Clément Cogitore fait appel à elle pour chorégraphier Les Indes galantes à l’Opéra national de Paris en 2019. Dans les créations de Bintou Dembélé, danse, musique et voix sont des pratiques où résonne la mémoire du corps. Puisant dans cette relation ritualisée, G.R.O.O.V.E. fait vibrer cet ensemble avec l’architecture du lieu, de la ville, en la reliant à ses habitants et en renouant avec la dimension populaire de l’opéra. Sous forme de déambulation, Bintou Dembélé embarque le public averti et non averti dans une traversée qui croise les cultures populaires (krump, voguing, hip-hop) et le baroque. Vocaliste, compositeur-guitariste et danseurs mais aussi courts-métrages, cypher, battle investissent l’Opéra jusqu’à faire corps avec le public et les inviter à prendre part. Musique de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), Les Indes galantes (extraits) Distribution Bintou Dembélé conception, chorégraphie et jeu

Charles Amblard création musicale

Benjamin Nesme conception lumière

Anaïs Durand Munyankindi costumes

Anthony Cazaux coordination artistique

Philippe Mortelecque « Spike » régie générale

Wilfried Blé « Wolf », Guillaume Chanton, Nadia Cyrielle Gabrieli Kalati

« Nadeeya », Marion Gallet, Cintia Golitin, Adrien Goulinet, Mohammed

Medelsi « Med », Alexandre Moreau « Cyborg », Salomon Mpondo-Dicka

« Bidjé », Michel Onomo « Meech », Féroz Sahoulamide, Marie Ndutiye danse

Célia Kameni voix

Charles Amblard guitare et lapsteel Avec la collaboration du Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T19:30:00+01:00

2023-03-04T23:00:00+01:00 Paul Rousteau

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Lille-Centre Ville Lille lieuville Opéra de Lille Lille Departement Nord

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

G.R.O.O.V.E. Opéra de Lille 2023-03-03 was last modified: by G.R.O.O.V.E. Opéra de Lille Opéra de Lille 3 mars 2023 lille Opéra de Lille Lille

Lille Nord