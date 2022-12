Triangle d’or / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Triangle d'or / Les Concerts du Mercredi à 18h
Mercredi 1 mars 2023, 18h00
Opéra de Lille

de 5 à 10 €

1h de pause musicale dans le Grand foyer de l'Opéra de Lille
Opéra de Lille
Place du Théâtre
Lille-Centre
Lille
Nord
Hauts-de-France

00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos Théâtre lyrique d’intérêt national Musiques du monde « Un répertoire sang-mêlé » : c’est de cette jolie façon que les membres du trio Mouthallat définissent leur musique, irriguée aussi bien par les traditions d’Afrique du Nord, la musique baroque que par la chanson française.

Trois tempéraments, trois univers, composent ce triangle – c’est la signification de leur nom.

La chanteuse et percussionniste Oum, reine de la soul marocaine, s’empare avec un égal bonheur du folklore sahraoui et des musiques urbaines, le compositeur et oudiste Yacir Rami a exploré de son côté les traditions arabo-andalouses et iraniennes, tandis que le violoncelliste Guillaume Latil, élève de Didier Lockwood, s’est fait spécialiste de l’improvisation. Distribution Trio Mouthallat

Oum chant et percussions

Yacir Rami oud

Guillaume Latil violoncelle

