Opéra Games Opéra de Lille, 14 février 2023, Lille.

Opéra Games 14 – 18 février 2023 Opéra de Lille

réservations à venir

Aventures musicales

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France

00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos Théâtre lyrique d’intérêt national

Entrez dans l’arène !

L’Opéra devient terrain de jeu

Pendant les vacances scolaires, l’Opéra s’ouvre le temps d’une semaine palpitante, pour découvrir le bâtiment d’une façon inédite et embarquer, en famille, pour des aventures musicales…

C’est ce que nous vous proposons, avec des manifestations inédites imaginées pour tous.

Créé spécialement pour l’Opéra de Lille, le spectacle-déambulation Ad Alta de Julie Desprairies offre une balade surprenante dans tous ses recoins. S’emparant du site, la chorégraphe invite à « une promenade, physique et symbolique dans tout le bâtiment, à la découverte de son exigence, son éclectisme, son excellence, sa magie ».

Mené par deux danseuses, on y croisera des sculptures métamorphosées, des ouvreurs facétieux ; on pourra dialoguer avec des employés de l’Opéra, et même choisir de devenir un peu interprète plutôt que spectateur…

Connaissez-vous Stockhausen ?

Les musiciens du Balcon se font fort de faire découvrir le légendaire compositeur allemand. Ils proposent autour de cette figure tutélaire de l’avant-garde des alternances de jeux d’écoute et de mini-scènes d’instrumentistes-acteurs (duels, scènes d’amour, jeux…).

Entre danse et musique, pendant une semaine, l’Opéra devient un lieu de vie, un terrain de jeux, de rencontres et d’explorations.

Le Balcon

Open your ears

Parcourez l’Opéra, franchissez les écluses, et assistez aux mini-concerts proposés par les musiciens du Balcon

Représentation chaque jour du mardi 14 février au samedi 18 février à 10h30 et 14h30

+/- 1h30

pour adultes et enfants à partir de 6 ans

tarif unique 5 €

sur réservation un mois à l’avance

Julie Desprairies

Ad Alta

Fantaisie chorégraphique

Visite insolite de l’Opéra de Lille,

création Julie Desprairies

chorégraphie pour 2 danseuses, 2 agents d’accueil et 1 employé de l’Opéra

Représentation chaque jour du mardi 14 février au samedi 18 février à 12h30 et 18h30

+/- 1h

pour adultes et enfants à partir de 8 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T10:30:00+01:00

2023-02-18T18:30:00+01:00

Laurent Moreau