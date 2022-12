Cantates arcadiennes / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

1h de pause musicale dans le Grand foyer de l'Opéra de Lille

Musique baroque, récital Parmi 500 cantates manuscrites, le claveciniste virtuose Philippe Grisvard a opéré une sélection amoureuse pour mieux présenter un répertoire méconnu : celui du cercle de l'Accademia dell'Arcadia, qui, en 1690 à Rome, défendit une expression naturelle des émotions en prenant pour sujets les bergers-poètes inspirés par Apollon, les Muses, Pan et sa flûte. Une poignée de compositeurs, Scarlatti en tête, vont alors s'emparer avec bonheur de ces thèmes pastoraux… S'illustrant aussi bien chez Pergolèse que dans le répertoire allemand du XVIIe, Lucile Ricardot s'est imposée comme l'une des plus belles voix baroques de la nouvelle génération. Elle apportera son tempérament vibrant à ces cantates hautes en émotions. Distribution Lucile Richardot mezzo-soprano

Philippe Grisvard clavecin et conception artistique du programme Programme Anonyme (XVIIe siècle)

Toccata e Passagagli pour clavecin Alessandro Scarlatti (1660-1725)

La lezione di musica, H. 547

Toccata VIII pour clavecin

Sento nel core certo dolore, H. 655 Anonyme (XVIIe siècle)

Preludio e Passagagli pastorali pour clavecin Giovanni Bononcini (1670-1747)

Rompi l’arco, rompi i lacci Alessandro Scarlatti

Toccata III pour clavecin

Al fin m’ucciderete, H. 21

