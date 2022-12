Eglog et autres curiosités / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Eglog et autres curiosités / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille, 1 février 2023, Lille. Eglog et autres curiosités / Les Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 1 février 2023, 18h00 Opéra de Lille

À partir de 5 €

1h de pause musicale dans le Grand foyer de l’Opéra de Lille handicap moteur;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap visuel mi;hi;ii;pi;vi Opéra de Lille Place du Théâtre Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France

00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos Théâtre lyrique d’intérêt national Musique de chambre Composé en 1980 par Aurélien Dumont, Eglog est une œuvre aussi étonnante que son titre insolite. Est-ce à cause de sa formation inhabituelle – violon, clavecin et harpe ? Ou parce qu’elle évoque avec extravagance les joutes oratoires des salons du XVIIIe siècle ? Autour de cet ovni, les musiciennes de L’Instant donné ont bâti un programme en suivant un chemin libre fantaisiste et poétique. Juxtaposant allègrement des époques différentes et réunissant des styles contrastés, les pièces proposées se répondent, s’amusant de l’incongruité des timbres (tel le détonnant rock pour clavecin de Ligeti). La réjouissance est communicative et l’on ressent le plaisir que les compositeurs ont eu à se jouer des clichés associés aux instruments, aux styles et aux époques, à l’image. Programme James Dillon (né en 1950)

Traumwerk Book 2, n°1 à 7

pour violon et clavecin Giuseppe Colombi (1635-1694)

Scordatura a violino solo senza basso (Sarabanda)

pour violon György Ligeti (1923-2006)

Hungarian Rock

chaconne pour clavecin Aurélien Dumont (né en 1980)

Églog

pour violon, harpe et clavecin Nicola Matteis (c.1650-c.1713)

Diverse bizzarrie sopra la Vecchia Sarabanda o pur Ciaccona

pour violon et basse continue Distribution L’Instant Donné

Caroline Cren clavecin

Saori Furukawa violon et conception du programme

Esther Kubiez-Davoust harpe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T18:00:00+01:00

2023-02-01T19:00:00+01:00 Laurent Moreau

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Lille-Centre Ville Lille lieuville Opéra de Lille Lille Departement Nord

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Eglog et autres curiosités / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille 2023-02-01 was last modified: by Eglog et autres curiosités / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Opéra de Lille 1 février 2023 lille Opéra de Lille Lille

Lille Nord