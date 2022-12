Pelléas et Mélisande Opéra de Lille, 30 janvier 2023, Lille.

Un seul opéra : il aura suffi de cela à Debussy pour transformer à jamais l’histoire de la musique.

Drame lyrique célébrissime, adapté de la non moins célèbre pièce symboliste de Maeterlinck, il conserve cependant tout son mystère.

D’où vient Mélisande ? Où se trouve cette forêt qui convoque mille légendes ? Et que sait-on de l’amour silencieux des deux héros ?

Daniel Jeanneteau – qui avait révélé au public de l’Opéra de Lille Le Nain de Zemlinsky – et Marie-Christine Soma font le choix de nous présenter une Mélisande pleine de vitalité et de détermination, loin de l’habituelle figure éthérée. Autre révélation attendue en fosse, François-Xavier Roth. Avec ses musiciens, il offre des couleurs inédites à une partition qu’on croyait, elle aussi, connaître.

Si, avec leur projet de « donner chaque œuvre sur les instruments de chaque époque, et de recréer l’univers sonore, esthétique, avec le bon vocable sur chaque période », Les Siècles ont obtenu une reconnaissance internationale, c’est notamment pour leurs interprétations de Ravel et de Debussy, qui permettent de mieux en apprécier l’audace, les timbres et les infinis raffinements.

Distribution

Pelléas et Mélisande

Drame lyrique en cinq actes et douze tableaux de Claude Debussy (1862-1918).

Livret de Maurice Maeterlinck d’après sa pièce Pelléas et Mélisande (1892)

Créé en 1902

François-Xavier Roth direction musicale

Daniel Jeanneteau mise en scène et scénographie

Marie-Christine Soma collaboratrice artistique et lumières

Olga Karpinsky costumes

Pierre Martin Oriol vidéo

Benjamin Garzia assistant à la direction musicale

Antonio Cuenca Ruiz assistant à la mise en scène

Nicolas Chesneau chef de chant

Yves Parmentier chef de chœur

Avec

Julien Behr Pelléas

Vannina Santoni Mélisande

Alexandre Duhamel Golaud

Marie-Ange Todorovitch Geneviève

Patrick Bolleire Arkel

Damien Pass Le Médecin

Enfant de la Maîtrise de Caen Yniold

Chœur de l’Opéra de Lille

Orchestre Les Siècles

Nouvelle production de l’Opéra de Lille

Coproduction Théâtre de Caen, Les Siècles



