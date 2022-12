Midi Opéra Pelléas et Mélisande Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Midi Opéra Pelléas et Mélisande Opéra de Lille, 26 janvier 2023, Lille. Midi Opéra Pelléas et Mélisande Jeudi 26 janvier 2023, 12h30 Opéra de Lille Rencontre avec l’équipe artistique de l’opéra Pelléas et Mélisande Opéra de Lille Place du Théâtre Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France

00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos Théâtre lyrique d’intérêt national En amont des représentations, François-Xavier Roth, directeur musical et Daniel Jeanneteau, metteur en scène vous donnent rendez-vous à l’heure du déjeuner pour vous présenter la création Pelléas et Mélisande qu’ils répètent à l’Opéra de Lille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T12:30:00+01:00

2023-01-26T13:30:00+01:00 F. Iovino

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Lille-Centre Ville Lille lieuville Opéra de Lille Lille Departement Nord

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Midi Opéra Pelléas et Mélisande Opéra de Lille 2023-01-26 was last modified: by Midi Opéra Pelléas et Mélisande Opéra de Lille Opéra de Lille 26 janvier 2023 lille Opéra de Lille Lille

Lille Nord