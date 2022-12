Nascentia / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nascentia / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille, 25 janvier 2023, Lille. Nascentia / Les Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 25 janvier 2023, 18h00 Opéra de Lille

À partir de 5 €

1h de pause musicale dans le Grand foyer de l'Opéra de Lille

Opéra de Lille
Place du Théâtre
Lille-Centre
Lille
Nord
Hauts-de-France

00 33 3 28 38 40 50
http://www.opera-lille.fr

00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos Théâtre lyrique d’intérêt national Musiques du monde Compositeur, chanteur, mais aussi slameur et pionnier du rap marocain, « solitaire et solidaire » de son propre aveu, Walid Ben Selim associe sa voix à la harpe classique de Marie-Marguerite Canto. Ensemble, ils ont voulu définir « un espace de spiritualité musicale, une forme d’échange entre la langue parlée (l’arabe) et la langue inaccessible et symbolique (la harpe et la partition) ». La sérénité de la harpe y rencontre les aspirations méditatives de la mystique soufie, portée par des poèmes pluriséculaires… Pour Walid Ben Selim : « Peu importe le territoire, peu importe l’instrument, peu importe la langue et peu importe la signification qu’on donne à la “musique du monde”, du moment qu’il y a monde dedans. » Programme à venir Distribution Walid Ben Selim voix

Marie-Marguerite Cano voix et harpe En partenariat avec Attacafa

