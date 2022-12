Lieder d’amour et d’exil / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Lieder d'amour et d'exil / Les Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 18 janvier 2023, 18h00 Opéra de Lille

à partir de 5 €

1h de pause musicale dans le Grand foyer de l'Opéra de Lille

00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos Théâtre lyrique d’intérêt national Récital Le romantisme triomphant de Schumann, l’un des premiers cycles de Strauss, les poèmes grinçants d’un Brecht sur les routes de l’exil mis en musique par Hanns Eisler… Accompagné par le piano attentif de Simon Lepper, le jeune baryton James Newby propose un voyage fulgurant dans l’histoire du lied. Distingué et primé par les plus augustes institutions britanniques – la BBC, Wigmore Hall, le festival de Glyndebourne – il déploie ici un programme où les formes perdurent à travers les époques – d’un Schumann jeune époux en pleine idylle, déposant ses Myrthen comme une corbeille de mariage, jusqu’au Brecht de 1942, dédiant une ode au poste de radio devenu le compagnon des nuits et des jours. Programme Robert Schumann (1810-1856)

Myrthen, op. 25 :

« Widmung »

« Die Lotosblume »

« Talismane »

« Aus den hebräischen Gesängen »

« Zwei Venezianische Lieder »

« Du bist wie eine Blume »

« Zum Schluss » Richard Strauss (1864-1949)

Acht Gedichte aus “Letzte Blätter”, op. 10 :

« Zueignung »

« Nichts »

« Die Nacht »

« Die Georgine »

« Geduld »

« Die Verschwiegenen »

« Die Zeitlose »

« Allerseelen » Hanns Eisler (1898-1962)

Lieder mit klavier :

« Hotelzimmer 1942 »

« Die Flucht »

« An den kleinen Radioapparat »

« Frühling »

« Die Heimkehr »

« Die Landschaft des Exils »

« Und es sind die finstern Zeiten »

« Vom Sprengen des Gartens »

« Der Kirschdieb » Distribution James Newby baryton

Simon Lepper piano

2023-01-18T19:00:00+01:00 Laurent Moreau

