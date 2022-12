Un grand concert romain / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille, 11 janvier 2023, Lille.

Un grand concert romain / Les Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 11 janvier 2023, 18h00 Opéra de Lille

Musique baroque

Dans l’imaginaire baroque, la trompette est le plus souvent le symbole du triomphe et de la victoire. Mais comme ce programme soigneusement conçu le révèle, elle aura aussi été utilisée avec subtilité et finesse par l’élite des compositeurs romains de la fin du XVIIe siècle : Corelli, Melani, ou bien sûr Scarlatti, surnommé « l’Orphée italien ».

Cantates profanes et pièces instrumentales mettant la trompette à l’honneur permettront de prendre la mesure de cette affinité. Pour éclairer ce répertoire méconnu, l’ensemble Hemiolia s’est adjoint deux solistes prestigieux, la soprano Marie Perbost, et l’un des plus célèbres trompettistes du moment, le lillois Romain Leleu.

Programme

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate à quatre, op. 4

pour trompette, violons et basse continue

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Su le sponde del Tebro

pour soprano, trompette, violons et basse continue

Giuseppe Torelli (1658-1709)

Concerto pour trompette

Arcangelo Corelli / Giovanni Lorenzo Lulier (1662-1700)

Sinfonia Santa Beatrice d’Este

Alessandro Melani (1639-1703)

Qual mormorio giocondo

pour soprano, trompette, violons et basse continue

Distribution

Marie Perbost soprano

Romain Leleu trompette

Ensemble Hemiolia

Emmanuel Resche-Caserta, Patrizio Germone violons

Claire Lamquet-Comtet violoncelle

Denis Comtet orgue

Takahisa Aida clavecin



