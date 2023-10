The Indian Queen Opéra de Lille Lille, 5 octobre 2019, Lille.

The Indian Queen 5 – 12 octobre 2019 Opéra de Lille 5€ / 13€ / 31,50€ / 51€ / 72€

Incas, Mexicains, rêves de conquistadors et passions exaltées… C’est à une double renaissance qu’invitent le célèbre metteur en scène Guy Cassiers et Le Concert d’Astrée. Celle d’une oeuvre méconnue, tout d’abord, la vibrante Indian Queen, qui permet à Emmanuelle Haïm de révéler sous un jour nouveau les splendeurs étincelantes de la musique de Henry Purcell, dont Didon et Énée ou King Arthur sont les joyaux les plus connus. Renaissance également d’une forme, celle du semi-opéra anglais, qui associe musique et chant bien sûr, mais dont l’action dramatique se développe en parallèle, avec une véritable pièce de théâtre. Des souffrances de la belle Orazia aux passions ennemies du grand Inca et de la reine Zempoalla, l’intrigue est jouée sur scène et dédoublée, sublimée par la musique bouleversante de Purcell. Guy Cassiers aborde cette forme particulière de façon contemporaine et passionnante. Dans ce Mexique rêvé à Londres à la fin du XVIIe siècle, il s’est attaché, au-delà des aventures héroïques, “un feuilleton familial et un drame politique ». Il propose un voyage aussi harmonieux qu’halluciné, dans les jeux infinis du pouvoir et les géographies de l’imaginaire.

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-05T18:00:00+02:00 – 2019-10-05T21:00:00+02:00

2019-10-12T18:00:00+02:00 – 2019-10-12T21:00:00+02:00

©Simon Gosselin