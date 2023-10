Nouveau Monde Opéra de Lille Lille, 10 mai 2019, Lille.

Nouveau Monde 10 mai – 5 juin 2019 Opéra de Lille Tarif à partir de 5€

Le Choeur de l’Opéra de Lille s’est illustré avec panache dans les plus nobles fleurons du répertoire, de l’indépassable « Va, pensiero » aux complaintes des marins fantômes de Wagner. Créé à la fin de l’année 2003 pour accompagner les productions lyriques de l’Opéra de Lille, dirigé par Yves Parmentier, le Chœur de l’Opéra de Lille est composé d’un noyau de 24 chanteurs professionnels issus, pour plus de la moitié, de la Région Hauts-de-France. En concert, il propose à l’Opéra de Lille et sur les routes des programmes lyriques ou de musique vocale mettant en valeur les qualités d’interprètes de ses solistes. Se promenant à travers le répertoire du XIXe au XXe siècle, il préserve aussi ses plaisirs facétieux et quelques escapades chaleureuses vers d’autres territoires… à découvrir !

Programme proposé en tournée dans le cadre des Belles Sorties de la Métropole Européenne de Lille.

Vendredi 10 mai à 20h Lesquin

Mercredi 15 mai à 20h30 Wattignies

Vendredi 17 mai 20h Frelinghien

Dimanche 19 mai 16h Leers

À l’Opéra de Lille :

Mercredi 5 Juin 18h Opéra de Lille

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France

©Simon Gosselin