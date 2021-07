Paris Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris Opéra de F.Poulenc «La voix humaine», romances russes ▪ Concert ▪ Jeudi le 22 juillet Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Jeudi le 22 juillet à 19 h 30**, nous vous invitons au concert de Natalia Pavlova (soprano, Rome), Leon Livshin (piano, New York) et Renaud Dejardin (violoncelle, France). ### **Au programme :** ▪ _**Opéra de Francis Poulenc «La voix humaine»**_ (texte de Jean Cocteau ; en français) _Entracte_ ▪ **_Romances des compositeurs russes_** : M.Glinka, N.Rimskii-Korsakov, A.Roubinshtein, S.Rakhamaninov d’après les poèmes d’Alexandre Pouchkine (en russe). Le concert aura lieu dans la salle de l’amphithéâtre. **L’entrée libre. Le nombre de place est limité.** L’inscription préalable est obligatoire. Pour vous inscrire [veuillez cliquer](https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/zapisat-sa-na-meropriatie?merId=29956684&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Opra_de_FPoulenc_La_voix_humaine_romances_russes___Concert___Jeudi_le_22_juillet&utm_medium=email) [sur le lien](https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/zapisat-sa-na-meropriatie?merId=29956684&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Opra_de_FPoulenc_La_voix_humaine_romances_russes___Concert___Jeudi_le_22_juillet&utm_medium=email) ou envoyer un courriel à [cscor@ambrussie.fr](mailto:cscor@ambrussie.fr) **Nous vous rappelons que le pass sanitaire sera exigé à l’entrée.** _Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements._ Cordialement, le CSCOR

Concert de Natalia Pavlova (soprano, Rome), Leon Livshin (piano, New York) et Renaud Dejardin (violoncelle, France) Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR) 1 quai Branly Paris Paris 7e Arrondissement Paris

