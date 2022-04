Opéra de Dijon Auditorium de l’Opéra de Dijon, 7 mai 2022, Dijon.

Opéra de Dijon

Auditorium de l’Opéra de Dijon, le samedi 7 mai à 10:00

Samedi 7 mai de 10h à 17h, l’Auditorium de l’Opéra de Dijon ouvre ses portes aux petits et aux grands pour découvrir les coulisses d’une maison d’opéra. Cette année, accordeurs et luthiers animeront un forum inédit sur la fabrication et l’entretien des instruments! Laissez-vous surprendre par des instruments insolites qui vous parlent d’opéra ! Pour compléter les visites guidées des coulisses et des ateliers décors et costumes, d’autres ateliers animeront cette journée dédiée à la découverte des savoir-faire d’un opéra (atelier chant, maquillage ou art plastique). Pour les plus curieux, un accès exclusif à la dernière répétition de la production lyrique _Don Pasquale_ de Donizetti sera réservé aux premiers inscrits ! Laissez-vous porter par la vie d’une maison d’arts et spectacles. Programme détaillé : 9h45 : Ouverture des portes 10h-13h : Forum fabrication et entretien des instruments 10h-12h : Atelier maquillage 11h-12h : Atelier chant 10h-13h30 : Visites guidées (coulisses et ateliers) 14h-17h : Activités art plastique en continu 14h45: Accès à un extrait de la répétition de _Don Pasquale_ (sur inscription) précédé d’une présentation rapide de l’oeuvre 14h-17: Atelier maquillage

Entrée libre

Venez en famille découvrir les coulisses d’une maison d’opéra

Auditorium de l’Opéra de Dijon Place Jean Bouhey Dijon La Maladière Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T17:00:00