Chœur de rugby Opéra de Bordeaux Bordeaux, 9 septembre 2023, Bordeaux.

Chœur de rugby 9 – 29 septembre Opéra de Bordeaux Entrée libre

Animations grand public face à l’Opéra de Bordeaux (Parvis)

De beaux rendez-vous ouverts à tous et gratuits où se mêlent chant, danse et rugby à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby à Bordeaux.

En septembre, tous les vendredis veille de week-end de match à Bordeaux, le Chœur de l’Opéra de Bordeaux interprète les hymnes des équipes sur les marches de l’Opéra de Bordeaux.

Ces hymnes seront suivis d’un chant populaire de chaque nation.

L’association Tango Nomade accompagne chaque prestation avec une démonstration de danse aérienne sur la façade de l’Opéra.

Omar Hasan, ancien rugbyman international argentin et baryton d’opéra est parrain de l’événement.

Détails du programme :

Week-end 1 /

À l’honneur : Irlande, Roumanie, Pays de Galles et Fidji

Vendredi 8 septembre / 19h > 19h45

Place de la Comédie, devant l’Opéra de Bordeaux

Week-end 2 /

À l’honneur : Samoa, Chili, Afrique du Sud et Roumanie

Vendredi 15 septembre / 19h > 19h45

Place de la Comédie, devant l’Opéra de Bordeaux

Week-end 3 /

À l’honneur : Fidji et Géorgie

Vendredi 29 septembre / 19h > 19h45

Place de la Comédie, devant l’Opéra de Bordeaux

Durée des représentations : 45 min

Opéra de Bordeaux Place de la comédie bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

rugby Coupe du Monde de Rugby 2023

Bordeaux