PULCINELLA & L’HEURE ESPAGNOLE OPERA COMIQUE Paris, 11 mars 2024, Paris.

PULCINELLA & L’HEURE ESPAGNOLEIgor Stravinsky / Maurice RavelOpéraLouis Langrée, Guillaume Gallienne et Clairemarie Osta conjuguent les arts scéniques au service de ces deux chefs-d’œuvre inspirés du xviiie siècle galant, dans un spectacle qui célèbre la liberté des genres et la fécondité de l’esprit comique.Une fois n’est pas coutume, toutes les filles sont amoureuses de Polichinelle : il doit donc se débarrasser des jaloux, tout en sauvant sa propre idylle. C’est le contraire pour Concepción, épouse de l’horloger de Tolède, qui est affligée d’amants aussi décevants que son mari.Ravel, que Stravinsky surnommait « l’horloger suisse », créa à l’Opéra-Comique son premier opus lyrique, une comédie musicale magnifiant les paroles et la mécanique du théâtre, juste avant d’aborder sa collaboration avec les Ballets russes. C’est pour ceux-ci qu’après- guerre, Stravinsky accepta de tremper son inspiration dans le théâtre bouffe de Pergolèse : créé à l’Opéra, son ballet Pulcinella inaugura la période néo-classique de sa production.Louis Langrée, Guillaume Gallienne et Clairemarie Osta conjuguent les arts scéniques au service de ces deux chefs-d’œuvre inspirés du xviiie siècle galant, dans un spectacle qui célèbre la liberté des genres et la fécondité de l’esprit comique.Pulcinella Ballet avec chant en un acte musique d’après Pergolèse. Créé À l’Opéra de Paris le 15 mai 1920.L’Heure espagnole Comédie Musicale en un acte livret de Franc-Nohain. Créée à l’Opéra-Comique le 19 mai 1911.Direction musicale Louis Langrée • Mise en scène Guillaume Gallienne • Chorégraphie Clairemarie Osta • Orchestre des Champs-Élysées Pulcinella Avec des chanteur·euse·s de l’Académie de l’Opéra-Comique • Six danseur·euse·sL’Heure espagnole Avec Stéphanie d’Oustrac, Philippe Talbot, Benoît Rameau, Jean-Sébastien Bou, Nicolas CavallierSpectacle en français surtitré en français et en anglais.

Tarif : 55.00 – 148.50 euros.

Début : 2024-03-11 à 20:00

OPERA COMIQUE 1 PLACE BOIELDIEU 75002 Paris 75