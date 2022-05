Opéra Comique Opéra Comique, 6 mai 2022, Paris.

Fondé en 1715, l’Opéra Comique est l’une des plus anciennes institutions culturelles de France. Son répertoire original mêle le théâtre au chant lyrique et a produit les chefs-d’œuvre français les plus joués au monde aujourd’hui: _La Damnation de Faust_ de Berlioz, _Carmen_ de Bizet, _Lakmé_ de Delibes, _Les Contes d’Hoffmann_ d’Offenbach, _Manon_ de Massenet, _Pelléas et Mélisande_ de Debussy… Il est inscrit sur la liste des théâtres nationaux en 2005 et placé sous la direction de Louis Langrée depuis novembre 2022. Si le répertoire 19e, le baroque et la création restent au cœur de sa programmation, la saison 2022 de l’Opéra Comique est placée sous le signe du voyage et de l’innovation tant en termes artistiques que d’ouverture aux nouveaux publics. Mon Premier Festival d’opéra est devenu, pour sa 4e édition, le rendez-vous incontournable des familles. Les séances Relax, lancées en 2018, se multiplient en 2022 pour faciliter la venue au spectacle de personnes avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, maladie d’Alzheimer… La Maîtrise populaire de l’Opéra Comique est désormais pilier de l’institution, avec plus d’une centaine d’élèves en formation à horaires aménagés du Cm1 à la terminale, qui intègrent chaque année les productions de l’Opéra Comique. ### **Programme :** L’Opéra Comique propose de faire découvrir les métiers de l’opéra à travers activités et rencontres les vendredi 6 et samedi 7 mai 2022. **Vendredi 6 mai** – 19h30 Assistez salle Favart à une **répétition scénique piano de** _**La Périchole**_, opéra-bouffe d’Offenbach (sur réservation), mis en scène par Valérie Lesort et dirigé par Julien Leroy. **Samedi 7 mai** – 10h-18h Découverte des **métiers des lumières** depuis la salle, **visites, ateliers, rencontres.**

Opéra Comique 1 place Boieldieu, 75002 Paris Paris Quartier Vivienne Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T21:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00