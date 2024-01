FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Opéra Comédie, Opéra Berlioz, Domaine d’O, Musée Fabre Montpellier, lundi 8 juillet 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08

fin : 2024-07-20

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier se déroule du 08 au 20 juillet 2024 !

Depuis 1985, chaque année en juillet, le festival Radio France Occitanie Montpellier fait partie des grands évènements de la vie culturelle et musicale française. De nombreux artistes prestigieux y ont été accueillis, de Yehudi Menuhin à Michel Petrucciani, de Claudio Abbado à Dee Dee Bridgewater, Mstilav Rostropovitch… aux côtés de « jeunes solistes » qui le sont devenus par la suite : Fazil Say, Hélène Grimaud…

Désormais dirigé par Michel Orier, directeur de la musique et de la création à Radio France, le projet du festival est aujourd’hui repensé, héritier d’une tradition d’excellence qu’il entend poursuivre et amplifier : par ses liens avec les grandes formations de Radio France (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Choeur et Maîtrise), et le soutien particulier de France Musique et France Culture ; par ses collaborations avec les acteurs culturels du territoire : Orchestre National de Montpellier, Orchestre National du Capitole de Toulouse), son Réseau des médiathèques, le Musée Fabre et le Conservatoire à Rayonnement Régional.

Le festival fait le pari de l’ouverture et de la diversité musicale, orienté vers la jeunesse, la transmission et l’avenir. Il réaffirme avec force qu’il est l’une des étapes incontournables des pérégrinations culturelles et musicales de l’été, à l’instar d’Aix-en-Provence, Avignon ou Orange.

Il investit plus fortement Montpellier, son coeur historique, réaffirmant ainsi une unité de temps et de lieu pour être davantage en phase avec la vie de la ville et nouer des partenariats riches de sens. Promouvoir le festival, ses 90 évènements de très haute qualité musicale, accessibles au plus grand nombre, c’est aussi promouvoir la destination Montpellier, ville d’art et de culture, à 10 km de la mer.

Opéra Comédie, Opéra Berlioz,

Domaine d’O, Musée Fabre

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



