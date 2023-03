Opéra Château-Renard OT 3CBO Château-Renard Catégories d’Évènement: CHATEAU RENARD

Loiret

Opéra, 10 mars 2023, Château-Renard OT 3CBO Château-Renard. Opéra 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

2023-03-10 – 2023-03-10 Château-Renard

Loiret Château-Renard Direction musicale de Rafael Payare (3h45 avec un entracte)

Avec ses envolées vocales, ses amoureux sournois et son barbier très affairé, l’opéra-bouffe de Rossini est rempli de drôlerie et de malice.

Un pot de l’amitié sera offert à l’entracte. Le Barbier de Séville (Opéra en différé de Londres) levox@levox.fr https://www.levox.fr/ Château-Renard

dernière mise à jour : 2023-03-03 par OT 3CBO

Détails Catégories d’Évènement: CHATEAU RENARD, Loiret Autres Lieu Château-Renard Adresse 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret OT 3CBO Ville Château-Renard OT 3CBO Château-Renard Departement Loiret Lieu Ville Château-Renard

Château-Renard Château-Renard OT 3CBO Château-Renard Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-renard ot 3cbo chateau-renard/

Opéra 2023-03-10 was last modified: by Opéra Château-Renard 10 mars 2023 28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret Château-Renard Loiret OT 3CBO

Château-Renard OT 3CBO Château-Renard Loiret