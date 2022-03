Opéra “Cendrillon” Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier Jura 18 20 EUR Découvrez ou redécouvrez le conte de Charles Perrault, mis en musique par Jules Massenet, dans un opéra en quatre actes exceptionnel. cinema-4c@ecla-jura.fr +33 3 84 47 85 50 Découvrez ou redécouvrez le conte de Charles Perrault, mis en musique par Jules Massenet, dans un opéra en quatre actes exceptionnel. Cinéma 4C 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier

