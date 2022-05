OPÉRA CARMEN Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique Saint-Hilaire-de-Chaléons Rendez-vous au parc de la Cure, à proximité du théâtre de Saint Hilaire de Chaléons à partir de 20h pour 2 représentations en plein air. Dirigé par Patrick Nebbula, les pianistes Christel Patey et Sandrine Labello.

4 solistes professionnels Laetitia GOEPFERT( Carmen ) , Richard Rittelmann (Escamillo), Sophie Desmars( Micaëla), Bruno Guitteny ( Don José).

L’ensemble vocal des saltimbanques et choeurs d’enfants. Ne manquez pas Carmen, l’opéra le plus joué au monde ! Composé par Georges Bizet d’après une nouvelle de Prosper Mérimée. ecd.saltimbanques@gmail.com +33 2 40 31 73 99 https://ecdsaltimbanques.wixsite.com/saltimbanques Rendez-vous au parc de la Cure, à proximité du théâtre de Saint Hilaire de Chaléons à partir de 20h pour 2 représentations en plein air. Dirigé par Patrick Nebbula, les pianistes Christel Patey et Sandrine Labello.

