Opér’à Buc – 1ère édition Théâtre des Arcades de Buc Buc, samedi 30 mars 2024.

La troupe Opera Classica Europa vient présenter un nouveau spectacle sur mesure au Théâtre des Arcades de Buc le 30 mars à 20h30, une soirée sous le signe du chant lyrique et de la musique classique ! Samedi 30 mars, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc tarifs : 12 € / 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T21:00:00+01:00

Au programme, les plus sublimes mélodies des « Contes d’Hoffmann » de Jacques Offenbach, cet opéra fantastique inspiré des contes de l’écrivain romantique allemand E. T. A. Hoffmann. Actuellement, il figure parmi les opéras français les plus joués à l’échelle mondiale.

L’orchestre The Virtuosi Bunenses accompagnera cette performance, mettant en vedette des talents tels qu’Isabelle Ange, Richard Rittelmann, Anaïs Yvos, et bien d’autres.

Michael Vaccaro, fils d’un ténor italien et musicien depuis l’âge de 6 ans, dédie sa vie au chant et à l’opéra.

Passionné de musique classique, il produit et présente des opéras et des concerts à travers le monde avec la troupe Opera Classica Europa, notamment dans des lieux historiques.

Contactez le service culturel.

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc 78530 Yvelines Île-de-France