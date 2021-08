Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Opéra Bouffe ” La servante maitresse” de Pergolèse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Opéra Bouffe ” La servante maitresse” de Pergolèse Bazouges-la-Pérouse, 4 septembre 2021, Bazouges-la-Pérouse. Opéra Bouffe ” La servante maitresse” de Pergolèse 2021-09-04 17:30:00 – 2021-09-04

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Venez découvrir le célèbre opéra bouffe de Pergolèse, compositeur italien du XVIIIe siècle dans son intégralité. Dirigés par Bernard Jourdain, accompagnés au piano par Antoine Terny, Karine Godefroy (soprano) chantera Zerbine et Marc Souchet (baryton) lui donnera la réplique dans le rôle de Pandolfe. La serva padrona (la servante maîtresse) est un intermezzo en deux parties (durée totale de 1h), inspiré d’une comédie de Jacopo Angelio Nelli créée au Teatro San Bartolomeo à Naples. Sa représentation à l’Opéra de Paris en 1752 déclencha la querelle des Bouffons. Le sujet : comment une ambitieuse et jolie servante, Zerbine, peut-elle convaincre Pandolfe, son maître, de l’épouser ? Tel est l’enjeu de cet opéra -bouffe très distrayant et nourri de commedia dell’arte. Pass sanitaire obligatoire. Billetterie sur place mais réservation fortement recommandée. chateau@la-ballue.com +33 2 99 97 47 86 Venez découvrir le célèbre opéra bouffe de Pergolèse, compositeur italien du XVIIIe siècle dans son intégralité. Dirigés par Bernard Jourdain, accompagnés au piano par Antoine Terny, Karine Godefroy (soprano) chantera Zerbine et Marc Souchet (baryton) lui donnera la réplique dans le rôle de Pandolfe. La serva padrona (la servante maîtresse) est un intermezzo en deux parties (durée totale de 1h), inspiré d’une comédie de Jacopo Angelio Nelli créée au Teatro San Bartolomeo à Naples. Sa représentation à l’Opéra de Paris en 1752 déclencha la querelle des Bouffons. Le sujet : comment une ambitieuse et jolie servante, Zerbine, peut-elle convaincre Pandolfe, son maître, de l’épouser ? Tel est l’enjeu de cet opéra -bouffe très distrayant et nourri de commedia dell’arte. Pass sanitaire obligatoire. Billetterie sur place mais réservation fortement recommandée. dernière mise à jour : 2021-08-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville 48.44305#-1.53782