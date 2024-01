LE LAC DES CYGNES OPERA BASTILLE Paris, vendredi 28 juin 2024.

LE LAC DES CYGNES BalletRudolf NoureevBallet féerique rythmé par la musique étincelante de Tchaïkosvki, Le Lac des cygnes est créé en 1877 pour le Théâtre Bolchoï de Moscou et remonté plus tard par Marius Petipa et Lev Ivanov. Près de cent ans après, Rudolf Noureev donne en 1984 sa propre lecture du ballet à l’Opéra national de Paris. La rencontre d’un prince rêveur et d’une femme-oiseau continue de fasciner par l’élégance de sa chorégraphie et la poésie de son scénario. Par son relief psychologique saisissant, Rudolf Noureev magnifie l’histoire d’amour entre Siegfried et Odette, le cygne blanc, malmenée par le sorcier Rothbart et Odile, le cygne noir. Conçu par Ezio Frigerio, le décor se présente comme un lieu clos, un espace mental au sein duquel le prince donne libre cours à ses fantasmes.2h55 avec 1 entracteBallet en quatre actesD’après Marius Petipa, Lev Ivanov

Tarif : 125.00 – 202.00 euros.

Début : 2024-06-28 à 19:30

Réservez votre billet ici

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris 75