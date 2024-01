DON QUICHOTTE OPERA BASTILLE Paris, mardi 26 mars 2024.

DON QUICHOTTE BalletRudolf Noureevnspiré de la chorégraphie de Marius Petipa, Don Quichotte de Rudolf Noureev est une véritable fête de la danse aux accents espagnols. Les solistes et le Corps de Ballet sont emportés dans des ensembles et pas de deux au son d’une musique enlevée. Écrit au XVIIe siècle, le roman de Cervantès raconte les aventures de Don Quichotte, un idéaliste qui vit dans les livres et qui décide un jour de cavaler à travers l’Espagne aux côtés du naïf Sancho Pança. Dans le ballet de Noureev, ils rencontrent Kitri et Basilio. Ces deux amants emploient toutes les ruses – du spectacle de guignol au faux suicide – pour se retrouver malgré la résistance du père de Kitri. C’est finalement Don Quichotte qui amène l’heureux dénouement après avoir lutté contre les moulins à vent et croisé la route de Cupidon, Dulcinée et la Reine des dryades. Les costumes et les décors chatoyants subliment une œuvre vive et réjouissante.2h50 avec 2 entractesBallet en un prologue et trois actesChorégraphie d’après Marius Petipa

Tarif : 103.00 – 191.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 19:30

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris 75