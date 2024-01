SIMON BOCCANEGRA OPERA BASTILLE Paris, samedi 16 mars 2024.

SIMON BOCCANEGRAOpéraGiuseppe VerdiS’il n’est pas le plus connu des opéras de Verdi, Simon Boccanegra était l’un de ses préférés, au point de le remanier en profondeur 24 ans après sa création à Venise en 1857. Quel destin que celui de Simon Boccanegra ! Cet ancien corsaire élu doge de Gênes, voudrait rétablir la concorde au sein de son Conseil, divisé entre patriciens et plébéiens, et la paix avec Venise, l’éternelle rivale. Mais cet humaniste est aussi rongé par la perte de sa fille, enlevée lorsqu’elle était enfant. Dans ce drame politique et intime, sans doute le compositeur trouvait-il des échos à sa propre vie, lui qui avait contribué à l’unification italienne et perdu ses deux premiers enfants. Musicalement, Verdi a créé un personnage d’une grande richesse psychologique. Une richesse accentuée par la mise en scène de Calixto Bieito qui nous projette dans les pensées de Simon, sans oublier une évocation de la mer – seul endroit où l’ancien corsaire a été vraiment heureux – via la coque d’un immense navire.3h00 avec 1 entracteLangue : ItalienSurtitrage : Français / AnglaisMelodramma en un prologue et trois actes (1857)D’après la pièce d’Antonio Garcia Guttiérrez

Tarif : 131.00 – 202.50 euros.

Début : 2024-03-16 à 19:30

Réservez votre billet ici

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris 75