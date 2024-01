BEATRICE DI TENDA OPERA BASTILLE Paris, 23 février 2024, Paris.

BEATRICE DI TENDAOpéraVincenzo BelliniFausse accusation, emprisonnement inique, torture et condamnation à mort : tel est le malheureux sort de Beatrice di Tenda, personnage réel devenu l’héroïne de l’opéra de Vincenzo Bellini. Un opéra créé à La Fenice de Venise en 1833 sans aucun succès, au grand dam du compositeur qui s’emparait de thèmes puissants comme la justice et l’aspiration à la liberté, dans une musique aux lignes limpides et lyriques. Pour son entrée au répertoire de l’Opéra national de Paris, cette partition méconnue est mise en scène par Peter Sellars, qui aborde pour la première fois un opéra italien. Avec le scénographe George Tsypin, il inscrit l’œuvre dans un palais aux murs d’acier, qui évoque l’emprise et la surveillance exercées par une dictature impitoyable.3h20 avec 1 entracteLangue : ItalienSurtitrage : Français / AnglaisOpera seria en deux actes (1833)D’après la pièce éponyme de Carlo Tedaldi Fores

Tarif : 128.00 – 199.50 euros.

Début : 2024-02-23 à 19:30

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris 75