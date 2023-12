ADRIANA LECOUVREUR OPERA BASTILLE Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris ADRIANA LECOUVREUR OPERA BASTILLE Paris, 7 février 2024, Paris. ADRIANA LECOUVREUR OpéraFrancesco CileaLa vie d’Adrienne Lecouvreur, sociétaire de la Comédie-Française, admirée par Voltaire, fut aussi brève que sa mort mystérieuse. Fut-elle vraiment empoisonnée par un bouquet de violettes envoyé par sa rivale, la princesse de Bouillon, amoureuse du même homme qu’elle : Maurice de Saxe ? Telle est en tout cas la trame de la pièce d’Eugène Scribe et Ernest Legouvé dont s’inspirent les librettistes de Francesco Cilea. Le compositeur italien, proche du courant vériste, y a trouvé matière pour une partition raffinée, créée à Milan en 1902 avec Caruso dans le rôle de Maurizio. À l’Opéra Bastille, la mise en scène de David Mc Vicar, raffinée comme un tableau de Watteau, ressuscite un XVIIIe siècle bouillonnant où les passions de la vie sur scène font échos aux passions de la vie réelle.3h25 avec 2 entractesLangue : ItalienSurtitrage : Français / Anglais

Tarif : 128.00 – 199.50 euros.

OPERA BASTILLE
Place de la Bastille
75012 Paris

