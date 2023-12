LES CONTES D’HOFFMANN OPERA BASTILLE Paris, 27 décembre 2023, Paris.

LES CONTES D’HOFFMANNOpéraJacques OffenbachDans une taverne, le poète Hoffmann, qui vient d’entendre chanter la diva Stella, raconte avant de la rejoindre l’histoire des trois femmes qu’il a aimées : Olympia, Antonia et Giulietta, trois amours contrecarrées par un mauvais génie, Lindorf. Sa passion pour Stella connaîtra-t-elle le même sort ? Avec cet opéra fantastique qui puise dans l’imaginaire de l’écrivain E.T.A. Hoffmann, Jacques Offenbach espère démontrer qu’il n’est pas qu’un compositeur d’œuvres légères. Même inachevée en raison de sa mort en 1880, la partition constitue un magnifique chant du cygne et regorge de pages célèbres comme la Barcarolle ou l’air de la Poupée. Robert Carsen, qui aime à représenter le théâtre dans le théâtre, plonge le spectateur dans l’univers d’un Opéra, de la scène aux coulisses, et questionne, par cette mise en abyme vertigineuse, les notions d’anti-héros et d’idéal féminin.3h30 avec 2 entractesLangue : FrançaisSurtitrage : Français / Anglais

Tarif : 147.50 – 230.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 19:30

OPERA BASTILLE Place de la Bastille 75012 Paris