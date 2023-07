Visite guidée des coulisses de l’Opéra Bastille Opéra Bastille Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Visite guidée des coulisses de l’Opéra Bastille Dimanche 17 septembre, 12h00, 17h00 Opéra Bastille Inscription à partir du 5 septembre. Groupes de 35 pers. RDV à l’entrée des artistes : 120, rue de Lyon – 75012 Paris. Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite. Port de chaussures fermées obligatoire. En cas de retard, l’accès sera refusé.

Venez visiter les coulisses de l’Opéra Bastille et découvrir ce qui se cache derrière le rideau de scène !

Départs des visites à 12h, 12h30 et 17h

Durée de la visite : 2h

Opéra Bastille Place de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France 08 92 89 90 90 https://www.operadeparis.fr/ L'Opéra Bastille, inauguré le 13 juillet 1989, est l'œuvre de l'architecte uruguayo-canadien Carlos Ott. Son architecture est marquée par la transparence des façades et par l'emploi de matériaux identiques à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment.

Avec ses 2 713 places à l’acoustique homogène, ses équipements de scène uniques, ses ateliers intégrés de décors, costumes et accessoires, ses salles de travail et de répétitions, l’Opéra Bastille est un grand théâtre moderne, un outil de production de spectacles unique au monde.

L’Opéra possède un artisanat et une technologie de pointe. Ce mélange d’innovations et de savoir-faire ancestral est visible dans les ateliers de l’Opéra Bastille.

Afin que le spectacle ait lieu, des centaines de personnes, unissent leurs efforts et conjuguent leur savoir-faire tout au long de l’année. C’est une véritable ville qui s’anime : techniciens du génie scénique, sculpteurs et peintres, couturières et coiffeurs travaillent aux côtés des chanteurs, danseurs et musiciens. Métro Bastille, lignes 1, 5 et 8 (sortie n°4 : r. de Lyon) / RER A Gare de Lyon / Bus : lignes 29, 69, 76, 86, 87, 91 / Parking : Q-Park Opéra Bastille – 34 rue de Lyon – 75012 Paris

